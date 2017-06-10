Глава Минстроя России поручил проверить управляющую компанию Касимова

Глава Минстроя России Михаил Мень поручил провести проверку управляющей компании Касимова. Об этом передает «
В Доме правительства глава Минстроя провел личный прием граждан. В рамках него житель Касимова пожаловался на существенное завышение индекса совокупного платежа за теплоснабжение. По Рязанской области в среднем тарифы повысились на 6%, а в Касимове — фактически на 16%.
На встрече обсудили лицензирование управляющих компаний. По словам Меня, это позволило снизить число злоупотреблений с их стороны, в частности случаев завышения индекса совокупного платежа.
«После введения лицензирования УК такие случаи единичны. Также очевидно, что подход по ограничению индекса совокупного платежа, который мы разработали два года назад, уже дает свои плоды. Граждане начали разбираться в этой теме и посылать нам сигналы для контроля. Несмотря на то, что тарифами в первую очередь занимается ФСТ, мы, конечно, в стороне остаться не можем и готовы на такие сигналы реагировать», — сказал чиновник.
На приеме затронули вопросы жилищной политики, расселения аварийного жилья, ситуации с объектами «Су-155» и другие. Все они взяты под особый контроль Минстроя.