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17:44, 29 мая 2017 560
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В Москве из-за урагана погибли шесть человек

В Москве из-за урагана погибли шесть человек

Шесть человек стали жертвами урагана в Москве в понедельник, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает «РИА Новости».

«В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибло пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице. Пожилой мужчина … скончался на месте», — сказала Иванова.


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