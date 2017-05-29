Число погибших от урагана жертв в Москве достигло 11 человек. Обзор соцсетей

Число погибших от урагана жертв в Москве достигло 11 человек. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах передает «
По последним данным, пострадали около 70 человек, было повалено почти 400 деревьев.
По факту гибели людей ведется доследственная проверка.
Напомним, ранее
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Природный шлагбаум и другие последствия непогоды в Москве pic.twitter.com/7l5VIyuMjm— Денис Ермаков (@Denis_Ermakov) 29 мая 2017 г.
В районе м Третьяковская с крыши здания Москва Б. Ордынка 25, сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу #ураган #новость pic.twitter.com/jogU8HIkmQ— ILya (@isguare) 29 мая 2017 г.