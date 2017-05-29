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18:33, 29 мая 2017 1 588
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Число погибших от урагана жертв в Москве достигло 11 человек. Обзор соцсетей

Число погибших от урагана жертв в Москве достигло 11 человек. Обзор соцсетей

Число погибших от урагана жертв в Москве достигло 11 человек. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах передает «Интерфакс».

По последним данным, пострадали около 70 человек, было повалено почти 400 деревьев.

По факту гибели людей ведется доследственная проверка.

Напомним, ранее сообщалось о шести жертвах урагана.

Фото и видео из соцсетей


#ураганмосква #весна2017 #ураганмосква2017

Публикация от Привет! Я Катя! Вяжу салфетки. (@katusha_kosushkina)

А из нашего окна... #ураган #ураганмосква #москва #moscowcity

Публикация от Love Sport Love Rock (@miss_marinka_malvinka)

Последствия урагана. Раменки #ураган29.05.17 #ураганмосква

Публикация от Анастасия Болотаева (@amrita8)

#Жесть#ураганмосква#москва24

Публикация от Яна Субботина (@yanasybbotina)

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