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9:47, 28 мая 2017 255
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МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом

МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом. Соответствующий законопроект внесен в правительство, передает «РИА Новости».

Процесс уравнивания пройдет поэтапно. К 1 июля МРОТ подрастет на 3% (до 7800 рублей) и составит примерно 73% к уровню прожиточного минимума. С 1 января 2018 года МРОТ единовременно повысят до 90% от прожиточного минимума. Уровень оплаты труда будет повышен согласно «темпам роста экономики».

На повышение МРОТ до 90% от прожиточного минимума потребуется 25 миллиардов рублей. Сумма потребуется для повышения МРОТ для сотрудников федеральных государственных учреждений, заявил министр труда Максим Топилин. Повышение может состояться с 1 января 2019 года.


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