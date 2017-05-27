В центре Москве задержали читавшего стихи мальчика

В центре Москве задержали мальчика, который читал на улице «Гамлета» Уильяма Шекспира. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 мая, на улице Воздвиженка, передает
По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллина, ребенка задержали из-за того, что он занимался попрошайничеством. В это время его мать находилась в 20-25 метрах от него. Набиуллин отметил, что женщина не предоставила документов, которые подтверждают, что она является «законным представителем» мальчика.
В отношении отца составили протокол об административном правонарушении, «выразившегося в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчина пояснил, что мальчик занимается театральной деятельностью и читает стихи на улице, чтобы побороть комплексы.
В МВД рассказали, что ребенка не задержали, а «подобрали», потому что он находился без сопровождающих и не мог сказать, где находятся его родители. Полицейские отметили, что мальчик подходил к прохожим и машинам.
МВД проверит инцидент с задержанием ребенка.