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17:28, 23 мая 2017 1 228
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Расследование по делу Улюкаева завершено

Расследование по делу Улюкаева завершено

Расследование уголовного дела в отношении экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева завершено, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено — сообщил агентству собеседник, добавив, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Экс-министр экономического развития в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 млн долларов. Как сообщал СК, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев вину в получении взятки не признает.


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