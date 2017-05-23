Расследование по делу Улюкаева завершено

Расследование уголовного дела в отношении экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева завершено, сообщает агентство городских новостей «
«Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено — сообщил агентству собеседник, добавив, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Экс-министр экономического развития в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 млн долларов. Как сообщал СК, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев вину в получении взятки не признает.