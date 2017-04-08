Рязанский четвероклассник стал самым младшим участником «Тотального диктанта» в городе. Акция прошла в третий раз в библиотеке имени Горького в субботу, 8 апреля.
В Рязани «Тотальный диктант» организовали областная библиотека и региональное отделение общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ).
Координатор акции Надежда Выропаева отметила, что участие приняли рязанцы в возрасте от 12 до 75 лет. По ее мнению, подобные мероприятия способствуют повышению грамотности населения, популяризации языка.
В одном из залов библиотеки текст диктанта читала Галина Карпачева — директор школы, филолог и участник АССУЛ. «Главное, пишите жи-ши через Ы, остальные правила вспомните», — подбодрила она перед началом диктанта. По ее словам, два процента участников пишут на «5», но это отличный показатель, как и то, что к таким мероприятиям проявляется живой интерес.
Результаты диктанта можно узнать на сайте акции 12 апреля, получить комментарий филолога по ошибке — 13 апреля.
Фото Дарьи Фокиной