Любимов вышел на субботник в Солотче. Об этом сообщила
Уборка прошла в субботу, 8 апреля. Кроме врио губернатора в ней участвовали митрополит Марк, глава горадминистрации Олег Булеков, руководители и сотрудники региональных министерств и ведомств, представители духовенства, курсанты академии ФСИН и другие рязанцы.
Николай Любимов вместе с участниками экологического субботника приводил в порядок территорию около Солотчи. Он поблагодарил всех, кто пришел на субботник: «В регионе проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов региона. Сейчас очень важно привести их порядок. Внести свой вклад в благоустройство может каждый, хотя бы очистив от мусора территории у своих домов, вокруг парков. Важно не просто навести порядок, но и поддерживать его в дальнейшем».
Фото регионального минпечати