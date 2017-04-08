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16:49, 8 апреля 2017 629
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Любимов вышел на субботник в Солотче 1

Любимов вышел на субботник в Солотче

Любимов вышел на субботник в Солотче. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Уборка прошла в субботу, 8 апреля. Кроме врио губернатора в ней участвовали митрополит Марк, глава горадминистрации Олег Булеков, руководители и сотрудники региональных министерств и ведомств, представители духовенства, курсанты академии ФСИН и другие рязанцы.

Николай Любимов вместе с участниками экологического субботника приводил в порядок территорию около Солотчи. Он поблагодарил всех, кто пришел на субботник: «В регионе проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов региона. Сейчас очень важно привести их порядок. Внести свой вклад в благоустройство может каждый, хотя бы очистив от мусора территории у своих домов, вокруг парков. Важно не просто навести порядок, но и поддерживать его в дальнейшем».

Фото регионального минпечати


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