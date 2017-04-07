За сутки уровень Оки упал на шесть сантиметров

За сутки уровень Оки в черте Рязани упал на шесть сантиметров. В пятницу, 7 апреля, он составляет 105 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города. Об этом
В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке понизился на 11 сантиметров и достиг отметки в 398 сантиметров. У села Старая Рязань уровень воды упал на 13 сантиметров (240 сантиметров). На территории Касимова уровень воды понизился на 7 сантиметров (299 сантиметров).
В районе населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 4 сантиметра (226 сантиметров). На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 5 сантиметров и составил 339 сантиметров.
На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 39 сантиметров и составил 193 сантиметра.
На реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на сантиметр (256 сантиметров). На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 7 сантиметров (389 сантиметров). На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 2 сантиметра (127 сантиметров).
На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Там организовали лодочную переправу.