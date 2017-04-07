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18:25, 7 апреля 2017 129
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Рязанский интернет-мошенник обманул жителя Братска

Рязанский интернет-мошенник обманул жителя Братска

Рязанский мошенник обманул жителя Братска. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Иркутской области.

38-летний мужчина заказал лодочный мотор на одном из сайтов. В условия сделки входила оплата товара в сумме 95 тысяч рублей и транспортные расходы — чуть более 4 тысяч рублей. Вместо заказанного товара житель Братска получил старые запчасти от автомобиля.

Полицейские в ходе предварительной проверки установили, что номер «продавца» принадлежит сотовой сети Рязанской области. Они определили личность злоумышленника.

Отмечается, что пострадавший попытался подстраховаться: перед сделкой он потребовал фотографию мотора на фоне транспортной компании, которую якобы представлял мошенник.


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