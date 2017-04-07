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19:28, 7 апреля 2017 242
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Место акции рязанских водителей в память о жертвах в Петербурге изменят

Место акции рязанских водителей в память о жертвах в Петербурге изменят

Место акции водителей Рязани в память о жертвах в Санкт-Петербурге перенесут с парковки «Ленты» в Дашково-Песочне. Локалицию изменят в связи со строительными работами на территории гипермаркета.

Предварительным местом назвали АСК «Атрон».

Точную информацию опубликуют в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о том, что акция пройдет 9 апреля, в 19:00 на парковке гипермаркета «Лента». Она продлится несколько часов. Девяносто машин выстроятся в фразу: «Питер, мы с тобой». Всех, кто хочет принять участие в акции, просят оставить свое имя, марку и госномер автомобиля в соответствующей теме группы.


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