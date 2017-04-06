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13:03, 6 апреля 2017 202
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За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра

За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра

За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра и составил 111 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке понизился на 20 сантиметров, у села Старая Рязань на 15 сантиметров, в Касимове на 6 сантиметров, в районе населенного пункта Елатьма на 4 сантиметра, в поселке Кадом уровень воды понизился на 6 сантиметров,

Кроме того, на реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 37 сантиметров, на реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 6 сантиметров. На реке Ранова села Троица уровень воды повысился на 2 сантиметра и составил 396 сантиметров. На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 129 сантиметров. На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки.

Организована лодочная переправа через реку Проня.


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