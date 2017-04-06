Рязанские водители проведут акцию в память о жертвах теракта в Петербурге. Ее организует администрация группы «
Акция пройдет в воскресенье, 9 апреля, в 19:00 на парковке гипермаркета «Лента» в районе Дашково-Песочня. Она продлится несколько часов. Девяносто машин выстроятся в фразу: «Питер, мы с тобой».
Всех, кто хочет принять участие в акции, просят оставить свое имя, марку и госномер автомобиля в соответствующей теме группы. Организаторы отмечают, что марка машины нужна для распределения мест.