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15:06, 6 апреля 2017 244
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Рязанские водители проведут акцию в память о жертвах теракта в Петербурге

Рязанские водители проведут акцию в память о жертвах теракта в Петербурге

Фото: Pixabay.com

Рязанские водители проведут акцию в память о жертвах теракта в Петербурге. Ее организует администрация группы «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Акция пройдет в воскресенье, 9 апреля, в 19:00 на парковке гипермаркета «Лента» в районе Дашково-Песочня. Она продлится несколько часов. Девяносто машин выстроятся в фразу: «Питер, мы с тобой».

Всех, кто хочет принять участие в акции, просят оставить свое имя, марку и госномер автомобиля в соответствующей теме группы. Организаторы отмечают, что марка машины нужна для распределения мест.


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