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13:22, 5 апреля 2017 118
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За сутки уровень воды в Оке понизился еще на 20 сантиметров

За сутки уровень воды в Оке понизился еще на 20 сантиметров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За сутки в черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 20 сантиметров и составил 135 от нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также уровень воды понизился в районе населенного пункта Половское Спасского района (на 17 сантиметров), у села Старая Рязань (на 15 сантиметров), на территории Касимова (на 5 сантиметров), около населенного пункта Елатьма (на 4 сантиметра).

Кроме того, уровень воды понизился в Мокше в черте рабочего поселка Кадом (на 3 сантиметра) и в реке Пет в селе Потапьево (на 5 сантиметров), остался прежним в Проне у населенного пункта Быково (195), повысился в реке Ранова села Троица (на 26 сантиметров) и в Верде в черте Скопина (на 4 сантиметра).

На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.


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