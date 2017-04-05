В Шацком районе людей хотят выселить из принадлежавших ранее церкви зданий. Видео

Жители поселка Выша Шацкого района ведут борьбу с монастырем, который выселяет людей из жилья. Об этом в сюжете рассказал телеканал «
В ролике отметили, что во времена СССР на территории монастыря была больница, где врачи получили квартиры. Позже здание возвратили церкви, но нового жилья вне церковных стен людям не дали.
В 2008 году больница переехала, а монастырь стал памятником культурного наследия. Комплекс церковных зданий начали восстанавливать и у людей, живущих на территории монастыря, начались проблемы. Новые владельцы монастырского комплекса предложили им покинуть приватизированное жилье, не предложив никакой компенсации.
Некоторые частные дома на территории монастыря уже отрезали от коммуникаций: отключили электричество и газ.
Как утверждают жители на очереди дома, в которых они живут. Пока официально людей из домов не выгоняют, но жить в новых условиях им все сложнее.
По словам владельцев домов, они рады были бы переехать, но власть и церковь не готовы заплатить им достойную компенсацию за жилье или обменять его на аналогичное.