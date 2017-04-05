Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:58, 5 апреля 2017 263
 0    0

Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог

Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог

Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог. Об этом сообщается в пресс-релизе ОНФ.

За семь недель работы проекта «Карта убитых дорог» в Рязанской области отметили 134 «убитые» дороги.

Лидером по итогам голосования на карте проекта стала Киевская улица в городе Ейске (Краснодарский край). За ее ремонт только за неделю проголосовали 1 тысяча 914 пользователей сайта проекта (всего отдано 3 тысячи 17 голосов). Согласно статистике, 45 процентов добавленных на карту составили городские дороги, 35 процентов — дороги между городами, 20 процентов — сельские дороги. В топ-10 городов по активности граждан вошли также Курск — его жители отметили на размещенной на сайте карте проекта 259 дорог, Санкт-Петербург — 203 дороги, Волгоград — 193 дороги, Саратов — 157 дорог, Нижний Новгород — 135 дорог, Москва — 133 дороги, Ялта — 119 дорог, Псков -117 дорог и Симферополь — 109 дорог.

В план ремонта включили 60 процентов дорог Рязанской области, попавших на карту проекта. Об этом на брифинге 9 марта 2017 года сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев. Разбитый участок трассы М5 под Рязанью, добавленный на интерактивную карту проекта, будет капитально отремонтирован.

Также отмечается, что в 2017 году в порядок приведут шесть из добавленны на карту «убитых» дорог участков: улица Бирюзова, улица Чкалова, улица Станкозаводская, улица Лесопарковая, улица Высоковольтная, улица Молодцова.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
14:58, 5 апреля 2017
Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог
13:37, 5 апреля 2017
Рязанскому предприятию за долги отключили газ
10:44, 5 апреля 2017
По одной из центральных рязанских улиц почти на месяц ограничат движение
9:34, 5 апреля 2017
В новые ПДД внесли обязательные опознавательные наклейки для водителей
8:24, 5 апреля 2017
В Песочне пустая «двенадцатая» выкатилась на середину дороги. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье? 1

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 570
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 24 152
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
11:03, 31 марта 2017 21 833
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 21 015
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 18 299
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум