Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог. Об этом сообщается в пресс-релизе ОНФ.
За семь недель работы проекта «Карта убитых дорог» в Рязанской области отметили 134 «убитые» дороги.
Лидером по итогам голосования на карте проекта стала Киевская улица в городе Ейске (Краснодарский край). За ее ремонт только за неделю проголосовали 1 тысяча 914 пользователей сайта проекта (всего отдано 3 тысячи 17 голосов). Согласно статистике, 45 процентов добавленных на карту составили городские дороги, 35 процентов — дороги между городами, 20 процентов — сельские дороги. В топ-10 городов по активности граждан вошли также Курск — его жители отметили на размещенной на сайте карте проекта 259 дорог, Санкт-Петербург — 203 дороги, Волгоград — 193 дороги, Саратов — 157 дорог, Нижний Новгород — 135 дорог, Москва — 133 дороги, Ялта — 119 дорог, Псков -117 дорог и Симферополь — 109 дорог.
В план ремонта включили 60 процентов дорог Рязанской области, попавших на карту проекта. Об этом на брифинге 9 марта 2017 года сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев. Разбитый участок трассы М5 под Рязанью, добавленный на интерактивную карту проекта, будет капитально отремонтирован.
Также отмечается, что в 2017 году в порядок приведут шесть из добавленны на карту «убитых» дорог участков: улица Бирюзова, улица Чкалова, улица Станкозаводская, улица Лесопарковая, улица Высоковольтная, улица Молодцова.