Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:20, 5 апреля 2017 215
 0    0

Предприятия Александро-Невского района задолжали сотрудникам более четырех миллионов

Предприятия Александро-Невского района задолжали сотрудникам более четырех миллионов

Предприятия Александро-Невского района задолжали сотрудникам крупные суммы. Нарушения выявили в ходе мартовской проверки ситуации с выплатой зарплат, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что за январь 2017 года в ООО «Каширинское» имеется задолженность более четырех миллионов рублей перед 277 работниками. Кроме того, долг по зарплате выявлен в АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» в сумме 536,5 тысячи рублей в отношении 30 работников.

В отношении руководителей организаций возбудили дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых нарушителей оштрафовали.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
15:20, 5 апреля 2017
Предприятия Александро-Невского района задолжали сотрудникам более четырех миллионов
9:22, 5 апреля 2017
ЦБ отозвал лицензию у «Татагропромбанка»
20:34, 4 апреля 2017
В России снизился прожиточный минимум 2
15:25, 4 апреля 2017
РНПК и «Башнефть-Уфанефтехим» приступили к сотрудничеству
14:18, 4 апреля 2017
Путин ограничил денежные переводы на Украину
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье? 1

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 603
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 24 215
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
11:03, 31 марта 2017 21 898
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 21 033
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 18 315
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум