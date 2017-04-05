Предприятия Александро-Невского района задолжали сотрудникам более четырех миллионов

Предприятия Александро-Невского района задолжали сотрудникам крупные суммы. Нарушения выявили в ходе мартовской проверки ситуации с выплатой зарплат, сообщила
Установлено, что за январь 2017 года в ООО «Каширинское» имеется задолженность более четырех миллионов рублей перед 277 работниками. Кроме того, долг по зарплате выявлен в АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» в сумме 536,5 тысячи рублей в отношении 30 работников.
В отношении руководителей организаций возбудили дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых нарушителей оштрафовали.