«Немыслимая ситуация». Любимов не поверил в убыточность рязанского «Водоканала»

Врио рязанского губернатора Николая Любимова возмутила ситуация с рязанским «Водоканалом». Он не поверил в его убыточность, сообщили в сюжете
«Как у нас может быть „Водоканал“ городской убыточным вообще? Да еще 335 миллионов. И как бы из-за того, что тариф низкий. Ну, это просто сумасшествие какое-то. Немыслимая ситуация, не может он быть убыточным при таком тарифе, который у нас есть. Он должен уже давно на свои собственные средства, на средства от доходов просто все сети отремонтировать в городе, а у нас получается, что мы из областного бюджета финансируем вот это предприятие наше», — заявил глава региона.
Он также отметил, что сделал обращение в правоохранительные органы, связанное с работой предприятия.