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9:58, 5 апреля 2017 1 022
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«Немыслимая ситуация». Любимов не поверил в убыточность рязанского «Водоканала» 1

«Немыслимая ситуация». Любимов не поверил в убыточность рязанского «Водоканала»

Врио рязанского губернатора Николая Любимова возмутила ситуация с рязанским «Водоканалом». Он не поверил в его убыточность, сообщили в сюжете ТКР.

«Как у нас может быть „Водоканал“ городской убыточным вообще? Да еще 335 миллионов. И как бы из-за того, что тариф низкий. Ну, это просто сумасшествие какое-то. Немыслимая ситуация, не может он быть убыточным при таком тарифе, который у нас есть. Он должен уже давно на свои собственные средства, на средства от доходов просто все сети отремонтировать в городе, а у нас получается, что мы из областного бюджета финансируем вот это предприятие наше», — заявил глава региона.

Он также отметил, что сделал обращение в правоохранительные органы, связанное с работой предприятия.


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