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16:14, 3 апреля 2017 37

В Рязанской области стартовал детский интернет-конкурс «Электрознания и призомания»

В Рязанской области стартовал детский интернет-конкурс «Электрознания и призомания»

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает детям и подросткам Рязани и области о седьмом межрегиональном интернет-конкурсе на знание правил электробезопасности, который стартовал 20 марта и продлится до 10 мая 2017 года.

Энергетики проводят онлайн-конкурс среди детей и подростков от 5 до 18 лет уже не первый год, обращая внимание тысяч ребят на проблему электротравматизма и необходимость соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов. В этот раз участникам предстоит побороться за призы в трех новых номинациях, разработанных с использованием вопросов и рисунков, присланных в ходе прошлых интернет-состязаний:

  • номинация «Эрудиция» — участникам предстоит пройти интерактивный тест и узнать кодовую фразу, которая даст шанс на получение планшета.
  • номинация «Я поэт, пишу про ток» — жюри оценит стихи или авторские частушки на тему электричества и электробезопасности.
  • номинация «Мозговой штурм» — участникам необходимо придумать ребус, загадку или вопрос для викторины на тему конкурса.

Призы получат победители в каждой номинации из всех 9-ти регионов присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Предусмотрены также подарки для учителей, одержавших победу в номинации «Педагог» и призы участникам группы «Электропатруль», сделавшим «Счастливый репост» новости, а также активистам группы. Первым 30-ти участникам конкурса будут направлены сувенирные наборы «Посол электробезопасности». Стоит отметить, что каждый ребенок может попробовать свои силы во всех номинациях сразу.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и в группе «ВКонтакте».


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