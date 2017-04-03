Под Рязанью открыли ранее затопленный участок дороги

В Рязанском районе открыли ранее затопленный участок. Об этом сообщила
В понедельник, 3 апреля, в результате спада воды открыли проезд по дороге от Шумаши до Коростова через Заокское. По данным МЧС, жизнеобеспечение на участке не нарушилось.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рязанском районе открыли ранее затопленный участок. Об этом сообщила
В понедельник, 3 апреля, в результате спада воды открыли проезд по дороге от Шумаши до Коростова через Заокское. По данным МЧС, жизнеобеспечение на участке не нарушилось.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьДействия машиниста во время взрыва помогли избежать большего количества жертв — Следком
|
cледующая новость →В доме на улице Советской армии затопило подъезд. Видео
В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.