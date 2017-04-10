За сутки уровень воды в Оке повысился на 14 сантиметров, в Проне не изменился

За сутки уровень воды в Оке, протекающей в черте Рязани, повысился на 14 сантиметров и составил 85 сантиметров от нулевой отметки. Об этом сообщила
Понизился уровень воды в реке в районе населенного пункта Половское Спасского района (на 4 сантиметра), в районе села Старая Рязань (на 10 сантиметров), на территории Касимова (на 7 сантиметров) и в районе Елатьмы (на 5 сантиметров).
Уровень воды также понизился в реке Ранова в Троице (на 9 сантиметров) и в скопинской Верде (на 1 сантиметр).
Повысился уровень воды только в Мокше в черте рабочего поселка Кадом (на 4 сантиметра). Прежним он остался в Проне в черте населенного пункта Быково (223 сантиметра) и на реке Пет в селе Потапьево (258 сантиметров).
На территории региона остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе около деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.
Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.