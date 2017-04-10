Скопинец расплатился за сотовый телефон поддельной купюрой

Скопинец предстанет перед судом за то, что расплатился за сотовый телефон поддельной купюрой. Об этом сообщила
Известно, что поддельную банкноту студенту четвертого курса профучреждения передал его знакомый. При этом молодой человек предупредил товарища о том, что она не настоящая.
Подозреваемый показал купюру продавцам из двух магазинов, которые усомнились в ее подлинности и посоветовали пойти в банк. Злоумышленник обратился в два разных банка, где подделку также вычислили.
После этого нарушитель пришел в салон сотовой связи, где купил сотовый телефон, умышленно расплатившись поддельными деньгами. Забрав товар и сдачу 4 110 рублей, молодой человек скрылся с места преступления.
Позже полицейские изъяли у менеджера магазина эту банкноту. В отношении мошенника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.