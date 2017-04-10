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13:11, 10 апреля 2017 125
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Рязанский пасхальный стол остался в числе самых дешевых в стране

Рязанский пасхальный стол остался в числе самых дешевых в стране

Рязанский пасхальный стол оказался четвертым по дешевизне в стране. Портал Agro2b.ru составил рейтинг регионов и опубликовал его в понедельник, 10 апреля. Согласно исследованию, приготовление кулича обойдется жителям области в 125,13 рубля, творожной пасхи — в 358,52 рубля, пять яиц — 28,61 рубля.

Составители изучили данные Росстата о средних ценах в регионах на ингредиенты блюд. В рецепты включили муку, сахар, молоко, яйца, творог, сметану и сливочное масло.

В сумме рязанский стол оценили в 512 рублей 25 копеек. Дешевле праздничные блюда оказались только в Мордовии (508,45), Саратовской и Пензенской областях. Замкнули список Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатская область и Чукотский автономный округ (1 071,11).

По сравнению с 2016-м рязанский пасхальный стол подешевел на 1%, или на 2,59 рубля. При этом год назад регион занимал третье место в рейтинге.


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