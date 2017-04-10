Рязанский пасхальный стол остался в числе самых дешевых в стране

Рязанский пасхальный стол оказался четвертым по дешевизне в стране. Портал
Составители изучили данные Росстата о средних ценах в регионах на ингредиенты блюд. В рецепты включили муку, сахар, молоко, яйца, творог, сметану и сливочное масло.
В сумме рязанский стол оценили в 512 рублей 25 копеек. Дешевле праздничные блюда оказались только в Мордовии (508,45), Саратовской и Пензенской областях. Замкнули список Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатская область и Чукотский автономный округ (1 071,11).
По сравнению с 2016-м рязанский пасхальный стол подешевел на 1%, или на 2,59 рубля. При этом год назад регион занимал третье место в рейтинге.