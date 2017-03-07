На автосалоне в Женеве подвели итоги международной награды в области автостроения Car of the Year. Лучшим автомобилем Европы признали Peugeot 3008, пишет «
Автомобиль набрал 319 очков. Также были представлены седан Alfa Romeo Giulia — 296, Mercedes E-Class — 197, Volvo S90/V90 — 172, Citroen C3 — 166, Toyota C-HR — 165, а Nissan Micra — 135.
В состав жюри входили 58 автомобильных журналистов из 22 стран Европы, включая Россию.
Как стало известно на мероприятии, продажи Peugeot 3008 планируют начать 1 мая 2017 года.
Цена французской новинки пока неизвестна, но очевидно, что она будет высокой. Актуальное поколение Peugeot 3008 продается по цене от 1 млн 451 тысяч рублей.
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