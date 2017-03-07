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8:51, 7 марта 2017 259
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Горевшие на улице Бирюзова машины попали на видео

Горевшие на улице Бирюзова машины попали на видео

Горевшие на улице Бирюзова машины попали на видео. Соответсующий ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

«Горят три машины на парковке у ТНК, Канищево», — написал пользователь.

Напомним, согласно информации регионального ГУ МЧС, инцидент произошел ночью во вторник, 7 марта. Одна из машин полностью сгорела, остальные пять повреждены огнем.


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