Горевшие на улице Бирюзова машины попали на видео. Соответсующий ролик опубликовали в
«Горят три машины на парковке у ТНК, Канищево», — написал пользователь.
Напомним, согласно информации регионального ГУ МЧС, инцидент
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Горевшие на улице Бирюзова машины попали на видео. Соответсующий ролик опубликовали в
«Горят три машины на парковке у ТНК, Канищево», — написал пользователь.
Напомним, согласно информации регионального ГУ МЧС, инцидент
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Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.