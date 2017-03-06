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13:31, 6 марта 2017 36
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Социально-политическая устойчивость Рязанской области заметно ухудшилась — эксперты

Социально-политическая устойчивость Рязанской области заметно ухудшилась — эксперты

Фото: Pixabay.com

В феврале Рязанская область потеряла полбалла в рейтинге социально-политической устойчивости. Ежемесячное исследование опубликовал фонд «Петербургская политика» в понедельник, 6 марта. Регион получил 4,9 балла из десяти, его динамика оказалась худшей в стране наряду с Бурятией и Новгородской областью.

Уровень устойчивости определяют эксперты фонда. К событиям, отрицательно повлиявшим на Рязанскую область в феврале, они отнесли крупный прорыв водопровода в Рязани, попытку сорвать митинг обманутых дольщиков при помощи снегоуборочной техники и падение в рейтинге игровых видов спорта.

В число позитивных событий включили встречу экс-губернатора Олега Ковалева с руководителем окружного представительства АСИ, рост региона в рейтинге качества жизни и высокое место в рейтинге эффективности молодежной политики.

Смену главы региона назвали заметным событием без окраски.


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