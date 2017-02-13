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11:44, 13 февраля 2017 1 622
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Больше 20 рязанских улиц остались без воды из-за прорыва трубопровода

Больше 20 рязанских улиц остались без воды из-за прорыва трубопровода

В Дашково-Песочне произошел прорыв трубопровода. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

В связи с этим отключили воду в ряде жилых домов и соцобъектов.

В зону отключения попали адреса:

  • улица Касимовское шоссе, дома с № 16 по № 56 с корпусами и буквами;
  • улица Тимакова, дом № 3, дом № 5, дом № 7, дом № 9, дом № 11, дом № 13, дом № 18 корпус 1, дом № 20, дом № 22, дом № 22 корпус 1, дом № 26, дом № 30;
  • улица Новоселов, дом № 16а, дом № 23/15, дом № 23 корпус 1, дом № 24 корпус 1, дом № 25, дом № 25 корпус 1, дом № 27, дом № 27 корпус 1, дома с № 28 по № 40 (с корпусами и буквами), дом № 29, дом № 31, дом № 31б, дом № 33а, дом № 33 корпус №1, дом 33 корпус 3, дом № 33 корпус 4, дом № 35 корпуса 1-4,;
  • улица Советской Армии, дом № 11, дом № 13, дом №15, дом № 17 корпус 1;
  • улица Шереметьевский проезд, дом № 4, дом № 6, дом №8, дом №12, дом №14, дом №14а, дом №16, дом №18;
  • улица Большая;
  • улица Центральная;
  • Сережин переулок;
  • улица Сережина гора;
  • улица Старое село;
  • улица Бугровка;
  • улица Грачи;
  • улица Весенняя (1-ая, 2-ая, 3-я Линия Весенней);
  • улица Новая;
  • улица Ленпоселок;
  • улица Светлая;
  • улица Земляничная;
  • Земляничный переулок;
  • 1-ый, 2-ой Земляничный проезды;
  • улица Малиновая;
  • 1-ый, 2-ой Малиновый проезды;
  • улица Шереметьевская;
  • улица Песоченская;
  • 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Песоченский проезды;
  • ЖК «Радужный».

Вследствие аварийной ситуации будет также приостановлена подача горячего водоснабжения в дома, обслуживаемые ЦТП №№18, 28, 28а, 35, 57, 69.

Олег Булеков поручил завершить аварийно-восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в микрорайоне Дашково-Песочня в максимально короткие сроки.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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