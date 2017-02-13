Больше 20 рязанских улиц остались без воды из-за прорыва трубопровода

В Дашково-Песочне произошел прорыв трубопровода. Об этом сообщает
В связи с этим отключили воду в ряде жилых домов и соцобъектов.
В зону отключения попали адреса:
- улица Касимовское шоссе, дома с № 16 по № 56 с корпусами и буквами;
- улица Тимакова, дом № 3, дом № 5, дом № 7, дом № 9, дом № 11, дом № 13, дом № 18 корпус 1, дом № 20, дом № 22, дом № 22 корпус 1, дом № 26, дом № 30;
- улица Новоселов, дом № 16а, дом № 23/15, дом № 23 корпус 1, дом № 24 корпус 1, дом № 25, дом № 25 корпус 1, дом № 27, дом № 27 корпус 1, дома с № 28 по № 40 (с корпусами и буквами), дом № 29, дом № 31, дом № 31б, дом № 33а, дом № 33 корпус №1, дом 33 корпус 3, дом № 33 корпус 4, дом № 35 корпуса 1-4,;
- улица Советской Армии, дом № 11, дом № 13, дом №15, дом № 17 корпус 1;
- улица Шереметьевский проезд, дом № 4, дом № 6, дом №8, дом №12, дом №14, дом №14а, дом №16, дом №18;
- улица Большая;
- улица Центральная;
- Сережин переулок;
- улица Сережина гора;
- улица Старое село;
- улица Бугровка;
- улица Грачи;
- улица Весенняя (1-ая, 2-ая, 3-я Линия Весенней);
- улица Новая;
- улица Ленпоселок;
- улица Светлая;
- улица Земляничная;
- Земляничный переулок;
- 1-ый, 2-ой Земляничный проезды;
- улица Малиновая;
- 1-ый, 2-ой Малиновый проезды;
- улица Шереметьевская;
- улица Песоченская;
- 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Песоченский проезды;
- ЖК «Радужный».
Вследствие аварийной ситуации будет также приостановлена подача горячего водоснабжения в дома, обслуживаемые ЦТП №№18, 28, 28а, 35, 57, 69.
Олег Булеков поручил завершить аварийно-восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в микрорайоне Дашково-Песочня в максимально короткие сроки.