Олег Ковалев обсудил развитие инвестпроектов в области с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрия Абрамова. Об этом сообщает
Встреча губернатора и руководителя представительства прошла в среду, 8 февраля. На ней Олег Ковалев отметил, что в регионе реализуются такие инвестпроекты, как строительство крупного молочного комплекса, мощностью 400 тонн в сутки, рассматривается проект создания производства препаратов крови.
Кроме того, обсудили вопросы касающиеся поддержки предпринимательства, продолжения работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, в том числе внедрения в Рязанской области лучших практик, зарекомендовавших себя в других субъектах России.
По словам Дмитрия Абрамова взаимодействие Рязанской области и АСИ продолжится. Руководитель АСИ в ЦФО планирует посетить региональный чемпионат «Молодые профессионалы», провести ряд встреч с представителями бизнес-сообщества.
На сегодняшний день Рязанская область занимает 38 место из 85 регионов страны в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, который проводится АСИ. Это на 32 позиции выше, чем в предыдущем году исследования.
«Рязанская область вошла в число 25 регионов, которые резко двинулись вверх», — отметил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге помощник президента России Андрей Белоусов.