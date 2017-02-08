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16:48, 8 февраля 2017 428
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Олег Ковалев обсудил развитие инвестпроектов в области с руководителем представительства АСИ в ЦФО

Олег Ковалев обсудил развитие инвестпроектов в области с руководителем представительства АСИ в ЦФО

Олег Ковалев обсудил развитие инвестпроектов в области с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрия Абрамова. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Встреча губернатора и руководителя представительства прошла в среду, 8 февраля. На ней Олег Ковалев отметил, что в регионе реализуются такие инвестпроекты, как строительство крупного молочного комплекса, мощностью 400 тонн в сутки, рассматривается проект создания производства препаратов крови.

Кроме того, обсудили вопросы касающиеся поддержки предпринимательства, продолжения работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, в том числе внедрения в Рязанской области лучших практик, зарекомендовавших себя в других субъектах России.

По словам Дмитрия Абрамова взаимодействие Рязанской области и АСИ продолжится. Руководитель АСИ в ЦФО планирует посетить региональный чемпионат «Молодые профессионалы», провести ряд встреч с представителями бизнес-сообщества.

На сегодняшний день Рязанская область занимает 38 место из 85 регионов страны в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, который проводится АСИ. Это на 32 позиции выше, чем в предыдущем году исследования.

«Рязанская область вошла в число 25 регионов, которые резко двинулись вверх», — отметил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге помощник президента России Андрей Белоусов.


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1 день назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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