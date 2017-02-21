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12:56, 21 февраля 2017 183
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Не считая дорог. Рязанская область поднялась в топ-20 рейтинга качества жизни

Не считая дорог. Рязанская область поднялась в топ-20 рейтинга качества жизни

Фото: Pixabay.com

Рязанская область заняла 20-е место в рейтинге 85 российских регионов по качеству жизни за 2016 год. Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало свое исследование во вторник, 21 февраля.

За год область прибавила семь позиций. Лучшей динамики добились только четыре субъекта: Севастополь (+42), Адыгея (+11), Крым (+10) и Орловская область (+9). В ЦФО регион стал восьмым, опередив туляков и ярославцев.

Составители отметили низкую безработицу в Рязанской области, сокращение уровня преступности и времени поиска работы, снижение смертности, включая младенческую. Также в регионе улучшилась обеспеченность населения детскими садами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями и спортивными сооружениями.

Рейтинг рассчитывался по 72 показателям, которые объединили в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни. Регионы ранжировались по сводному баллу. Итоговый показатель Рязанской области составил 49,94 (+2,26 к уровню 2015 года), она расположилась между Челябинской и Ставропольским краем.

Список возглавили Москва (76,54), Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. На последних строчках оказались Калмыкия, Ингушетия и Тыва (12,53).

Рязанская область вошла в десятку лучших по доле работников малого бизнеса (6-е место), уровню преступности (6-е), числу потерпевших (7-е), средней площади жилья на человека (7-е).

Худшие позиции у региона по обеспеченности больничными койками (64-е), инвестициям в основной капитал (66-е), проценту современных школ (67-е), убыли населения (73-е) и доле дорог в нормативном состоянии (76-е, год назад — 75-е).


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