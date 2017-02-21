Не считая дорог. Рязанская область поднялась в топ-20 рейтинга качества жизни

Рязанская область заняла 20-е место в рейтинге 85 российских регионов по качеству жизни за 2016 год. Агентство «
За год область прибавила семь позиций. Лучшей динамики добились только четыре субъекта: Севастополь (+42), Адыгея (+11), Крым (+10) и Орловская область (+9). В ЦФО регион стал восьмым, опередив туляков и ярославцев.
Составители отметили низкую безработицу в Рязанской области, сокращение уровня преступности и времени поиска работы, снижение смертности, включая младенческую. Также в регионе улучшилась обеспеченность населения детскими садами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями и спортивными сооружениями.
Рейтинг рассчитывался по 72 показателям, которые объединили в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни. Регионы ранжировались по сводному баллу. Итоговый показатель Рязанской области составил 49,94 (+2,26 к уровню 2015 года), она расположилась между Челябинской и Ставропольским краем.
Список возглавили Москва (76,54), Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. На последних строчках оказались Калмыкия, Ингушетия и Тыва (12,53).
Рязанская область вошла в десятку лучших по доле работников малого бизнеса (6-е место), уровню преступности (6-е), числу потерпевших (7-е), средней площади жилья на человека (7-е).
Худшие позиции у региона по обеспеченности больничными койками (64-е), инвестициям в основной капитал (66-е), проценту современных школ (67-е), убыли населения (73-е) и доле дорог в нормативном состоянии (76-е, год назад — 75-е).