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13:44, 6 марта 2017 1 519
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Рязанцы сняли на видео придавивший рабочего насмерть кран

Рязанцы сняли на видео придавивший рабочего насмерть кран

Рязанцы сняли на видео место трагедии около Рюминского пруда. Ролик опубликовали в группе «Типичная Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в субботу, 4 марта, во время работ по очистке Рюминского пруда около стадиона ЦСК упал автокран. Он насмерть задавил сварщика. Следователи установили личность погибшего.


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