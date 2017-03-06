Мастер-класс по дефиле. Участницы конкурса красоты вышли на рязанский подиум

Участницы конкурса «Российская красавица» учились ходить по подиуму. В воскресенье, 5 марта, им дали мастер-класс по дефиле. Чтобы уверенно держаться на сцене во время финала, девушки собрались в «Барс Premium».
Каждая участница получила индивидуальные советы, но были и общие рекомендации: как держать корпус, как правильно поворачивать голову, идти с соседкой по дефиле «в ногу».
Успешный выход на сцену зависит и от того, насколько девушки чувствуют себя уверенно, поэтому в течение тренировки преподаватель Елена Тезикова подбадривала конкурсанток и помогала им «поймать нужное настроение».
Репетиции у девушек будут идти регулярно: сначала в танцевальных залах, ближе к конкурсу претендентки на корону начнут оттачивать походку на подиуме в клубе Deep.
Елена Тезикова, поделилась, что «ходят» участницы по-разному, кто-то уже неоднократно участвовал в показах, а кто-то сталкивается с дефиле впервые (последним, естественно, приходится сложнее). «По девушкам сразу видно, кто сколько работает. Некоторые из них вначале были совсем слабыми, но сейчас смотрю — они очень выросли. Наверно, дома репетируют, стараются. В общем-то, уже смотрится намного лучше, чем было», — поделилась преподаватель.
Напомним, что финал рязанского этапа конкурса «Российская красавица 2017» пройдет 18 марта в клубе «Deep». Читатели RZN.info также