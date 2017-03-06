Любимов пообещал встретиться с рязанскими журналистами в конце марта

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов пообещал провести первую пресс-конференцию в конце марта. Об этом он рассказал в понедельник, 6 марта, на встрече с женщинами-руководителями региональных СМИ, которую посвятили приближающемуся Международному женскому дню.
В неформальной беседе у Любимова поинтересовались, когда будет общая пресс-конференция, пошутив, что мужчины-журналисты переживают, что у их коллег есть возможность задать вопрос губернатору, а у них пока нет.
«Конечно, пресс-конференция будет, но лучшее ее сделать, когда я буду больше знать об области, чтобы отвечать конкретно, а не общими словами», — отметил Любимов, пообещав встретиться со всеми журналистами в конце марта. Также врио губернатора подчеркнул, что общаться с журналистами намерен регулярно.