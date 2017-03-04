В Тыве убили семью из четырех человек

В Республике Тыва убили семью из четырех человек. Сотрудники МЧС нашли тела, когда тушили пожар в подъезде пятиэтажного дома в городе Ак-Дорувак в ночь на субботу, 4 марта, передает «
Спасатели обнаружили тела 35-летних супругов с множественными ножевыми ранениями. Также в ванной комнате в воде нашли их детей четырех и шести лет с признаками утопления.
По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего).