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8:55, 4 марта 2017 719
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В Тыве убили семью из четырех человек

В Тыве убили семью из четырех человек

Фото: Freeimages.com

В Республике Тыва убили семью из четырех человек. Сотрудники МЧС нашли тела, когда тушили пожар в подъезде пятиэтажного дома в городе Ак-Дорувак в ночь на субботу, 4 марта, передает «РИА Новости».

Спасатели обнаружили тела 35-летних супругов с множественными ножевыми ранениями. Также в ванной комнате в воде нашли их детей четырех и шести лет с признаками утопления.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего).


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