В Тыве объявили траур по погибшей семье

Понедельник, 6 марта, в городе Ак-Довурак республики Тува объявили днем траура по погибшей семье, передает
«Земляки, считаю нужным объявить в городе Ак-Довураке 6 марта днем траура по жертвам страшного преступления. Глубже задуматься, что стало причиной такого кровавого ЧП, в чем виноваты власти, в чем виновато общество, все вокруг. Как нам уберечь детей от безумства взрослых», — сказал глава республики Шолбан Кара-оол.
Ранее сообщалось, что после ликвидации пожара в доме в городе Ак-Довурак
По подозрению в убийстве задержали двух жительниц города Ак-Довурак. Родные сестры 19 и 25 лет накануне распивали спиртное вместе с погибшим мужчиной. Предварительно, мотивом преступления стала ссора, возникшая между супругой и гостьями потерпевшего, которая затем перешла в драку.