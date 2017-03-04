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21:38, 4 марта 2017 179
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В Тыве объявили траур по погибшей семье

В Тыве объявили траур по погибшей семье

Фото: Pixabay.com

Понедельник, 6 марта, в городе Ак-Довурак республики Тува объявили днем траура по погибшей семье, передает ТАСС.

«Земляки, считаю нужным объявить в городе Ак-Довураке 6 марта днем траура по жертвам страшного преступления. Глубже задуматься, что стало причиной такого кровавого ЧП, в чем виноваты власти, в чем виновато общество, все вокруг. Как нам уберечь детей от безумства взрослых», — сказал глава республики Шолбан Кара-оол.

Ранее сообщалось, что после ликвидации пожара в доме в городе Ак-Довурак обнаружили убитых родителей и двух малолетних детей. На телах 35-летних супругов были множественные ножевые ранения. Девочек четырех и шести лет нашли в ванне с признаками утопления. По данным Кара-оола, в живых осталась старшая дочь, учащаяся шестого класса, которая в эту ночь находилась в Кызыле.

По подозрению в убийстве задержали двух жительниц города Ак-Довурак. Родные сестры 19 и 25 лет накануне распивали спиртное вместе с погибшим мужчиной. Предварительно, мотивом преступления стала ссора, возникшая между супругой и гостьями потерпевшего, которая затем перешла в драку.


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