В Песочне рядом с храмом планируют построить 25-этажку. Об этом сообщил архитектор дома Андрей Уздан на публичных слушаниях, в пятницу, 3 марта.
На них обсуждалось предоставление на условно разрешенный вид использования участка площадью 8 454 квадратных метра на улице Бугровка. Рядом с ним располагается Крестовоздвиженская церковь, а также строится храм Василия Рязанского. Территория находится в зоне застройки 5-12-этажными домам, запрашиваемый вид — многоквартирные жилые дома выше 12 этажей.
Архитектор проекта отметил, что на участке планируется 25-этажный жилой дом на 325 квартир с подземным паркингом на 182 машины. Помимо этого, 22 парковочных места будут находиться около дома.
Застройщик передал городу земельный участок поблизости под строительство детского сада на 180 мест и готов принять участие в благоустройстве парковой зоны.
Позже прошли слушания о увеличении плотности застройки территории с 8 500 до 49 120 квадратных метров на гектар.
Участники интересовались расстоянием от дома до кладбища. Они спросили, удастся ли возвести здание на песочных водах и будет ли обеспечен пожарный проезд к соседним участкам.
Всего зарегистрировалось 45 человек. Двое высказались «против» предоставления условно разрешенного вида и увеличения пятна застройки, остальные — «за».
До начало слушаний в комиссию поступило 217 подписей в поддержку.
Заключение комиссии опубликует газета «Рязанские ведомости».