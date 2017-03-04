Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:41, 4 марта 2017 761
 0    0

В Песочне рядом с храмом планируют построить 25-этажку

В Песочне рядом с храмом планируют построить 25-этажку

В Песочне рядом с храмом планируют построить 25-этажку. Об этом сообщил архитектор дома Андрей Уздан на публичных слушаниях, в пятницу, 3 марта.

На них обсуждалось предоставление на условно разрешенный вид использования участка площадью 8 454 квадратных метра на улице Бугровка. Рядом с ним располагается Крестовоздвиженская церковь, а также строится храм Василия Рязанского. Территория находится в зоне застройки 5-12-этажными домам, запрашиваемый вид — многоквартирные жилые дома выше 12 этажей.

Архитектор проекта отметил, что на участке планируется 25-этажный жилой дом на 325 квартир с подземным паркингом на 182 машины. Помимо этого, 22 парковочных места будут находиться около дома.

Застройщик передал городу земельный участок поблизости под строительство детского сада на 180 мест и готов принять участие в благоустройстве парковой зоны.

Позже прошли слушания о увеличении плотности застройки территории с 8 500 до 49 120 квадратных метров на гектар.

Участники интересовались расстоянием от дома до кладбища. Они спросили, удастся ли возвести здание на песочных водах и будет ли обеспечен пожарный проезд к соседним участкам.

Всего зарегистрировалось 45 человек. Двое высказались «против» предоставления условно разрешенного вида и увеличения пятна застройки, остальные — «за».

До начало слушаний в комиссию поступило 217 подписей в поддержку.

Заключение комиссии опубликует газета «Рязанские ведомости».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:04, 4 марта 2017
В Рязани человека придавило краном
18:11, 4 марта 2017
В Госдуме предложили меры соцподдержки для детей чернобыльцев
17:41, 4 марта 2017
В Песочне рядом с храмом планируют построить 25-этажку
17:07, 4 марта 2017
Федеральный канал рассказал о подготовке пилотов дальней авиации в Дягилеве. Видео
16:38, 4 марта 2017
В Ростовской области женщина умерла после операции по коррекции носа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 33 479
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 31 523
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 24 478
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 633
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 924
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум