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21:07, 4 марта 2017 235
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В Италии открылся первый в мире Макдоналдс-музей

В Италии открылся первый в мире Макдоналдс-музей

В итальянском городе Марино в двадцати километрах от Рима открылся первый в мире Макдоналдс-музей — McDonald’s Italia. Об этом сообщает N+1.

В ресторане есть стеклянный пол, через который можно рассмотреть сорокапятиметровый участок Аппиевой дороги II века до нашей эры. Его обнаружили во время строительства McDonald’s Italia в 2014 году. Руководство компании договорилось с властями города о консервации памятника. Этот проект обошелся более чем в 300 тысяч евро.

Помимо трещин и выбоин в дороге, посетители ресторана могут увидеть три древнеримских захоронения. Отмечается, что человеческие кости заменили на пластиковые муляжи: настоящие скелеты вывезли археологи.

Справка

Аппиева дорога в исторической литературе часто называется «первым в Европе шоссе». Она была самой значимой в Римской империи: дорога соединяла Рим с Грецией и всем Ближним Востоком. После восстания Спартака вдоль нее распяли больше шести тысяч рабов, а на заре христианства на ее обочинах похоронили многих первых святых и мучеников.

Фото Superintendency for Archaeology, Fine Arts and Landscape, 2017


© RZN.info

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