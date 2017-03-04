В Госдуме предложили меры соцподдержки для детей чернобыльцев

Представители комитета Совета Федерации по социальной политике и первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев внесли в субботу, 4 марта, в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении права на меры соцподдержки детям чернобыльцев. Об этом сообщает «
В Госдуме хотят внести поправки в федеральный закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
«Проектом федерального закона предусматривается предоставление права на меры социальной поддержки детям, родившимся за пределами зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, родители (один из родителей) которых прожили необходимый период перед рождением ребенка и после рождения ребенок постоянно продолжает проживать с родителями (одним из родителей) на территориях указанных зон», — говорится в материалах к законопроекту.
На эти цели пойдут средства, выделенные в этом году на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которые подверглись радиационному воздействию. То есть дополнительное финансирование не потребуется.