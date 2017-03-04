Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:11, 4 марта 2017 276
 0    0

В Госдуме предложили меры соцподдержки для детей чернобыльцев

В Госдуме предложили меры соцподдержки для детей чернобыльцев

Фото: Pixabay.com

Представители комитета Совета Федерации по социальной политике и первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев внесли в субботу, 4 марта, в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении права на меры соцподдержки детям чернобыльцев. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Госдуме хотят внести поправки в федеральный закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

«Проектом федерального закона предусматривается предоставление права на меры социальной поддержки детям, родившимся за пределами зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, родители (один из родителей) которых прожили необходимый период перед рождением ребенка и после рождения ребенок постоянно продолжает проживать с родителями (одним из родителей) на территориях указанных зон», — говорится в материалах к законопроекту.

На эти цели пойдут средства, выделенные в этом году на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которые подверглись радиационному воздействию. То есть дополнительное финансирование не потребуется.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:04, 4 марта 2017
В Рязани человека придавило краном 1
18:11, 4 марта 2017
В Госдуме предложили меры соцподдержки для детей чернобыльцев
17:41, 4 марта 2017
В Песочне рядом с храмом планируют построить 25-этажку
17:07, 4 марта 2017
Федеральный канал рассказал о подготовке пилотов дальней авиации в Дягилеве. Видео
16:38, 4 марта 2017
В Ростовской области женщина умерла после операции по коррекции носа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 33 495
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 31 528
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 24 484
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 15 635
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 13 926
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум