В субботу, 4 марта, в Екатеринбурге загорелся склад с пластикатом. Крупный пожар тушили 69 пожарных на 22 спецмашинах, передает «
Возгорание произошло на складе в проезде Горнистов. На площади 800 квадратных метров вспыхнула кровля. Пожар ликвидировали.
«В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причина устанавливается. На месте работает пожарный дознаватель», — отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пластикат — это мягкий термопластичный материал на основе поливинилхлорида. Его используют для изоляции проводов и кабелей, изготовления эластичных профилей, лент, трубок, шлангов, втулок и мембран.