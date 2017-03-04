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18:23, 4 марта 2017 208
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В Екатеринбурге загорелся склад с пластикатом

В Екатеринбурге загорелся склад с пластикатом

Фото: Pixabay.com

В субботу, 4 марта, в Екатеринбурге загорелся склад с пластикатом. Крупный пожар тушили 69 пожарных на 22 спецмашинах, передает «РИА Новости».

Возгорание произошло на складе в проезде Горнистов. На площади 800 квадратных метров вспыхнула кровля. Пожар ликвидировали.

«В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причина устанавливается. На месте работает пожарный дознаватель», — отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пластикат — это мягкий термопластичный материал на основе поливинилхлорида. Его используют для изоляции проводов и кабелей, изготовления эластичных профилей, лент, трубок, шлангов, втулок и мембран.


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