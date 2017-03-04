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19:52, 4 марта 2017 604
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Россия и ЮАР введут безвизовый режим с конца марта

Россия и ЮАР введут безвизовый режим с конца марта

Фото: Pixabay.com

Россия и ЮАР введут безвизовый режим с 30 марта. Об этом сообщило посольство России в Южно-Африканской Республике на своей странице в Twitter.

«Россия и ЮАР завершили все процедуры: с 30 марта 2017 г. отменяются визовые требования для владельцев заграничных паспортов», — говорится в сообщении.

Граждане России смогут находиться в ЮАР не дольше 90 дней.


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