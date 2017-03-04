Россия и ЮАР введут безвизовый режим с конца марта

Россия и ЮАР введут безвизовый режим с 30 марта. Об этом сообщило посольство России в Южно-Африканской Республике на своей
«Россия и ЮАР завершили все процедуры: с 30 марта 2017 г. отменяются визовые требования для владельцев заграничных паспортов», — говорится в сообщении.
Граждане России смогут находиться в ЮАР не дольше 90 дней.
#Россия и #ЮАР завершили все процедуры: с 30 марта 2017 г. отменяются визовые требования для владельцев заграничных паспортов #безвиз pic.twitter.com/OA20BPMZAx— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 3 марта 2017 г.