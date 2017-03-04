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18:50, 4 марта 2017 230
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Немецкие СМИ выпустили серию публикаций о российской Lada Vesta

Немецкие СМИ выпустили серию публикаций о российской Lada Vesta

Немецкие СМИ выпустили серию публикаций о российской Lada Vesta. Издания откликнулись на старт продаж седана в Германии по-разному, пишет «Российская газета».

В Motorspor российский автомобиль назвали «заметной машиной» благодаря Х-образному дизайну.

«Русские идут — и делают большой шаг вперед. Правда, квантовый скачок им пока не удался», — так оценил Lada Vesta журналист этого издания.

Автор материала похвалил пропорции автомобиля и выбор опций. При этом он назвал машину не слишком управляемой, особенно при ускорении. Роботизированную коробку передач журналист раскритиковал, а подвеску признал «жестковатой».

В Аuto motor und sport российскую машину назвали первой Lada, которая сделана «не только для тех, кто склонен к ностальгии». Это объяснили тем, что авто собирали не на базе одной из предыдущих моделей или Renault, а буквально с «чистого листа». В ходе тестов журналисту Торстену Зайбту понравился 106-сильный мотор, высокий 18-сантиметровый клиренс и щедрое оснащение опциями базовой версии (впрочем, он обнаружил дефицит современных систем безопасности и ассистентов водителя). Салон Vesta напомнил немцу японские автомобили, хоть и нижнего ценового сегмента. Автоматическую коробку передач мужчина жестко раскритиковал.

Портал Motorline похвалил российский седан за дизайн и компактность. По мнению автора материала, машину удобно парковать — за счет относительно коротких переднего и заднего свесов и малого радиуса разворота. Журналист одобрил удобство сидений, богатство базового набора опций и тихую работу мотора, который начинает шуметь только на высоких оборотах.

Журналисту издания AutoBild не понравился грубоватый пластик в салоне. Он положительно оценил стандартный набор опций и объемный багажник. Автор раскритиковал подвеску и рулевое сцепление из-за тряскости и нехватки обратной связи. Кроме этого, он заявил, что этот автомобиль не для любителей быстрой езды: 106-сильный двигатель работает «без особой спешки».

Тем не менее, AutoBild прочит Lada Vesta конкуренцию с Skoda Rapid и Fiat Tipo, которые на немецком рынке продаются дороже российской машины. Если Lada предлагается по цене от 12 490 евро, то итальянский — от 14 250, а чешский — от 15 690.

Фото сайта LadaVesta.net


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