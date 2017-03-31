Рязанцы толкались и жгли бенгальские огни на концерте Anacondaz. Видео

Рязанцы толкались и жгли бенгальские огни на концерте Anacondaz. Выступление прошло в четверг, 30 марта, в Raz Dva Bar.
Астраханская группа представила рязанцам новый альбом «Выходи за меня», также они исполнили старые хиты группы: «Беляши», «Бесит», «Фотошоп» и другие.
Несколько зрителей организовали в центре танцпола слэм, а на композиции «Сон» рязанцы одновременно зажгли бенгальские огни.
После концерта участники группы спустились со сцены и фотографировались и оставляли автографы фанатам.
«Рязань — огонь!», — написал на своей странице в «Твиттере» один из солистов группы Сергей Карамушкин.
Рязань – огонь!— Сергей Карамушкин (@seginaboroda) 30 марта 2017 г.