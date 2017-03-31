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14:52, 31 марта 2017 977
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Рязанцы толкались и жгли бенгальские огни на концерте Anacondaz. Видео

Рязанцы толкались и жгли бенгальские огни на концерте Anacondaz. Видео

Рязанцы толкались и жгли бенгальские огни на концерте Anacondaz. Выступление прошло в четверг, 30 марта, в Raz Dva Bar.

Астраханская группа представила рязанцам новый альбом «Выходи за меня», также они исполнили старые хиты группы: «Беляши», «Бесит», «Фотошоп» и другие.

Несколько зрителей организовали в центре танцпола слэм, а на композиции «Сон» рязанцы одновременно зажгли бенгальские огни.

После концерта участники группы спустились со сцены и фотографировались и оставляли автографы фанатам.

«Рязань — огонь!», — написал на своей странице в «Твиттере» один из солистов группы Сергей Карамушкин.


30.03.17 anacondaz ❤

Публикация от Ксюш🐰 (@bogdanova.kseniya)

спасибо, @rap_anacondaz #rzn #razdvabar #anacondaz #выходизаменя

Публикация от @marinka_tsyganova

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