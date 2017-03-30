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17:52, 30 марта 2017 259
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В Рязани хотят втрое уплотнить застройку участка в историческом центре

В Рязани хотят втрое уплотнить застройку участка в историческом центре

24 апреля в Рязани пройдут публичные слушания по уплотнению застройки в историческом центре. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в четверг, 30 марта.

ООО «Зеленый сад — Рязаньсити» обратилось за повышением с 8,5 до 24 тысяч квадратных метров на гектар плотности застройки на участка на улице Пожалостина. Территория площадью 6 799 квадратных метров относится к зоне общественно-жилой застройки исторического ядра города. Согласно публичной кадастровой карте, она находится между домами №27 и №33, в основном в глубине квартала.

Слушания пройдут в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До 24 апреля там же будут принимать предложения по проекту. Телефон: 29-78-17.

Окончательное решение по заявке примет администрация Рязани с учетом результатов слушаний.


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