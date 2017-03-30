В Рязани хотят втрое уплотнить застройку участка в историческом центре

24 апреля в Рязани пройдут публичные слушания по уплотнению застройки в историческом центре. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в четверг, 30 марта.
ООО «Зеленый сад — Рязаньсити» обратилось за повышением с 8,5 до 24 тысяч квадратных метров на гектар плотности застройки на участка на улице Пожалостина. Территория площадью 6 799 квадратных метров относится к зоне общественно-жилой застройки исторического ядра города. Согласно публичной кадастровой карте, она
Слушания пройдут в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До 24 апреля там же будут принимать предложения по проекту. Телефон: 29-78-17.
Окончательное решение по заявке примет администрация Рязани с учетом результатов слушаний.