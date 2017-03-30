У рязанских больниц появятся экопарковки

В этом году у крупных рязанских больниц начнут обустраивать экопарковки. Об этом рассказал глава города Владислав Фролов журналистам в четверг, 30 марта. По его словам, гордума и администрация выбирают учреждения для пилотного проекта. Среди них градоначальник упомянул кардиодиспансер и больницу №11.
«Сейчас с Олегом Евгеньевичем [Булековым] этот вопрос обсуждаем. Сезон настанет — какую-то часть будем выполнять в этом году», — добавил Фролов.
Он также не исключил создания таких стоянок во дворах, которые будут ремонтировать по новой федеральной программе.
Экопарковки делаются из ячеистой плитки, которая засеивается газонной травой.