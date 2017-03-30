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13:43, 30 марта 2017 61
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У рязанских больниц появятся экопарковки

У рязанских больниц появятся экопарковки

Фото: Pixabay.com

В этом году у крупных рязанских больниц начнут обустраивать экопарковки. Об этом рассказал глава города Владислав Фролов журналистам в четверг, 30 марта. По его словам, гордума и администрация выбирают учреждения для пилотного проекта. Среди них градоначальник упомянул кардиодиспансер и больницу №11.

«Сейчас с Олегом Евгеньевичем [Булековым] этот вопрос обсуждаем. Сезон настанет — какую-то часть будем выполнять в этом году», — добавил Фролов.

Он также не исключил создания таких стоянок во дворах, которые будут ремонтировать по новой федеральной программе.

Экопарковки делаются из ячеистой плитки, которая засеивается газонной травой.


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1 день назад
Электрическая помощница хозяйки

Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

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