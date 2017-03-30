Рязань ждет 150 миллионов на благоустройство дворов и парков

Рязань рассчитывает получить 150 миллионов от государства на благоустройство дворов и парков. Об этом рассказал глава города Владислав Фролов по итогам заседания гордумы в четверг, 30 марта.
На нем депутаты утвердили изменения в бюджет, выделив 78,6 миллионов рублей на новую программу «Формирование современной городской среды». По ней и ожидается субсидия.
Средства пойдут, в частности, на ремонт дворовых территорий, благоустройство ЦПКиО, Лыбедского бульвара, Новопавловской рощи, реконструкцию освещения в сквере имени Уткина.
Напомним, также в бюджет