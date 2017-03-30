Пожар на Станкозаводской улице тушили более 60 спасателей. Фоторепортаж

Пожар на Станкозаводской улице тушил 61 спасатель. Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники,
Сообщение о возгорании производственного помещения
Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Его локализовали в 6:29, а ликвидировали — в 7:21.
Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб устанавливают.
На место выезжал заместитель председателя регионального правительства, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона Алексей Тюменев, начальник ГУ МЧС России по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов и руководители служб жизнеобеспечения города.
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Фото ГУ МЧС по Рязанской области