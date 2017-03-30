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16:01, 30 марта 2017 210

Одиннадцать сельских спортзалов отремонтируют до конца 2017 года — Елена Митина

Одиннадцать сельских спортзалов отремонтируют до конца 2017 года — Елена Митина

В среду, 29 марта, депутат Госдумы ФС России Елена Митина посетила Захаровский район, об этом сообщили на сайте регионального отделения «Единой России».

Визит депутата начался с посещения Федоровского филиала Безлыченской средней общеобразовательной школы. В рамках партпроекта «Детский спорт» в учебном заведении будут отремонтированы спортивный зал, оборудованы раздевалки, душевые и туалетные комнаты, комнаты для хранения сезонного спортинвентаря. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более одного миллиона рублей.

Еще один проект «Единой России» — «Модернизация образования» — направлен на создание новых современных условий для обучения. В августе текущего года запланировано начало строительства нового здания Плахинского филиала Александрова Захаровской школы №2 на 132 места.

«И ремонт спортзала, и строительство нового здания школы стали возможны благодаря тому, что во время предвыборных встреч граждане обозначили существующие проблемы и смогли донести их до руководства региона», — подчеркнула Елена Митина.

По словам депутата, в рамках данной программы в 2016 году в Рязанской области построены три новые школы, соответствующие современным требованиям: в городе Ряжске на 800 мест, поселке Кадом на 600 мест и селе Октябрьское Пронского района на 250 мест. Также был проведен капитальный ремонт двух школ в городе Рязани. В 2017 году планируется завершить строительство двух новых школ — в микрорайоне ДПР-5 города Рязани на 1100 мест и в селе Ильинка Скопинского района на 132 места.

Также, добавила Митина, в этом году в рамках проекта детский спорт планируется провести:

  • ремонт спортивных залов в 11 школах;
  • провести перепрофилирование аудиторий под спортивные залы в четырех школах;
  • оснастить современным спортивным оборудованием школьные спортивные площадки в шести школах;
  • создать дополнительно 21 школьный спортивный клуб.

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Электрическая помощница хозяйки

В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.

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