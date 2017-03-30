В среду, 29 марта, депутат Госдумы ФС России Елена Митина посетила Захаровский район, об этом сообщили на
Визит депутата начался с посещения Федоровского филиала Безлыченской средней общеобразовательной школы. В рамках партпроекта «Детский спорт» в учебном заведении будут отремонтированы спортивный зал, оборудованы раздевалки, душевые и туалетные комнаты, комнаты для хранения сезонного спортинвентаря. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более одного миллиона рублей.
Еще один проект «Единой России» — «Модернизация образования» — направлен на создание новых современных условий для обучения. В августе текущего года запланировано начало строительства нового здания Плахинского филиала Александрова Захаровской школы №2 на 132 места.
«И ремонт спортзала, и строительство нового здания школы стали возможны благодаря тому, что во время предвыборных встреч граждане обозначили существующие проблемы и смогли донести их до руководства региона», — подчеркнула Елена Митина.
По словам депутата, в рамках данной программы в 2016 году в Рязанской области построены три новые школы, соответствующие современным требованиям: в городе Ряжске на 800 мест, поселке Кадом на 600 мест и селе Октябрьское Пронского района на 250 мест. Также был проведен капитальный ремонт двух школ в городе Рязани. В 2017 году планируется завершить строительство двух новых школ — в микрорайоне ДПР-5 города Рязани на 1100 мест и в селе Ильинка Скопинского района на 132 места.
Также, добавила Митина, в этом году в рамках проекта детский спорт планируется провести:
- ремонт спортивных залов в 11 школах;
- провести перепрофилирование аудиторий под спортивные залы в четырех школах;
- оснастить современным спортивным оборудованием школьные спортивные площадки в шести школах;
- создать дополнительно 21 школьный спортивный клуб.