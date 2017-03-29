За сутки уровень воды в Оке не изменился

За сутки уровень воды в Окене изменился (238 сантиметра). Об этом сообщила
В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды повысился на 1 сантиметр и достигает отметки 508 сантиметров, в районе села Старая Рязань уровень воды не изменился и составляет 324 сантиметра, на территории города Касимова уровень воды остался на отметке 323 сантиметра, а в районе населенного пункта Елатьма уровень воды повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 241 сантиметр.
На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 6 сантиметров и составил 344 сантиметра, на реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 1 сантиметр и составляет 287 сантиметров, на реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 275 сантиметров, на реке Ранова у села Троица уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 471 сантиметр, на Верде в черте Скопина уровень воды повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 134 сантиметра.
На территории Рязанской области остаются подтопленными пять низководных мостов и один участок автодороги.
В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов. Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.