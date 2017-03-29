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19:39, 29 марта 2017 953
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Рязанские единороссы поговорили с дальнобойщиками о «Платоне»

Рязанские единороссы поговорили с дальнобойщиками о «Платоне»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанские единороссы поговорили с перевозчиками о системе «Платон». Круглый стол организовали в общественной приемной Дмитрия Медведева в среду, 29 марта.

Секретарь областного отделения партии Аркадий Фомин напомнил, что накануне премьер-министр провел аналогичную встречу и по ее итогам решил поднять тариф на 25 процентов вместо ста. Глава рязанского минтранса Андрей Савичев отметил, что в прошлом году регион получил от сборов «Платона» 550 миллионов рублей, на которые отремонтировал почти 40 километров областных трасс и 24 улицы в городе.

Средства «Платона» составили 40% от всего финансирования отрасли в Рязани, добавила вице-мэр Ольга Свинцова. По ее словам, эти поступления позволили не только починить дороги, но и отремонтировать аварийный мост на улице Есенина и осветить шесть километров Ряжского шоссе.

Савичев также сообщил, что в ближайшее время заработают пять автоматических постов весогабаритного контроля на региональных дорогах. Перевозчики выразили опасение, что техника будет ошибаться и выписать лишние штрафы, как это уже случается в других областях. Рязанские посты тестируют уже больше двух месяцев, они откалиброваны и проверены, заверил министр. Он пригласил собеседников на совместный выезд для изучения системы.

Перевозчики также попросили помощи властей в аналогичных ситуациях в других регионах: чтобы ситуации разбирались по существу, а не формально. Фомин предложил Савичеву пригласить их на областную комиссию по безопасности движения и вывести вопрос на уровень губернатора. Депутат Госдумы Андрей Красов выразил готовность подключиться к решению проблем, затрагивающих федеральные структуры.

Савичев также заверил, что министерство готово индивидуально работать с каждым перевозчиком. «Единая России», в свою очередь, согласна сделать такие встречи систематически, добавил Фомин. Такжн он предложил дальнобойщикам как пользователям дорог присоединиться к партийному контролю ремонтных работ.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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