Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:49, 29 марта 2017 496
 0    0

Олег Булеков вырастит цветы для рязанских клумб у себя в кабинете. Видео

Олег Булеков вырастит цветы для рязанских клумб у себя в кабинете. Видео

Олег Булеков вырастит цветы для рязанских клумб у себя в кабинете. Об этом мэр Рязани рассказал в эфире передачи «Поговорим» на телеканале «ТКР» во вторник, 28 марта.

Булеков присоединяется к рязанской акции «Миллион цветов для любимого города».

По его словам, в этом году к проекту привлекут не только школьников, но и учащихся вузов и сузов.

«Многие работники администрации посадили рассаду у себя в кабинетах», — отметил мэр.

Он рассказал, что в этом году в Рязани появятся не только цветочные, но и овощные, аптекарские клумбы.

В своем кабинете Олег Булеков посадил семена мяты перечной, душицы, мелисы и физалиса.

Он рассказал, что до сих пор на сорока сотках земли в Шацком районе сажает картошку.

«Это целая традиция, когда съезжается целая семья», — поделился собеседник.

Он заверил, что ящики с рассадой останутся в его кабинете.

«Надеюсь, в мае я тоже приду с детьми, неравнодушными рязанцами и тоже внесу свою лепту в проект «Миллион цветов для любимого города», — заявил глава города.

Также Булеков призвал всех рязанцев поучаствовать в майской акции.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:53, 29 марта 2017
Следком проверит рязанскую спортшколу, воспитанники которой погибли в ДТП
10:49, 29 марта 2017
Олег Булеков вырастит цветы для рязанских клумб у себя в кабинете. Видео
9:59, 29 марта 2017
18-летняя рязанка попалась на рекламе наркотиков. Видео
9:48, 29 марта 2017
Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП в Старожиловском районе
8:35, 29 марта 2017
Жителям Шацкого района пришлось ходить в сапогах по затопленному дому
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 45 748
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 36 826
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 30 127
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 27 558
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 21 231
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 29
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум