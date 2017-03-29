Олег Булеков вырастит цветы для рязанских клумб у себя в кабинете. Видео

Олег Булеков вырастит цветы для рязанских клумб у себя в кабинете. Об этом мэр Рязани рассказал в эфире передачи «Поговорим» на телеканале «ТКР» во вторник, 28 марта.

Булеков присоединяется к рязанской акции «Миллион цветов для любимого города».

По его словам, в этом году к проекту привлекут не только школьников, но и учащихся вузов и сузов.

«Многие работники администрации посадили рассаду у себя в кабинетах», — отметил мэр.

Он рассказал, что в этом году в Рязани появятся не только цветочные, но и овощные, аптекарские клумбы.

В своем кабинете Олег Булеков посадил семена мяты перечной, душицы, мелисы и физалиса.

Он рассказал, что до сих пор на сорока сотках земли в Шацком районе сажает картошку.

«Это целая традиция, когда съезжается целая семья», — поделился собеседник.

Он заверил, что ящики с рассадой останутся в его кабинете.

«Надеюсь, в мае я тоже приду с детьми, неравнодушными рязанцами и тоже внесу свою лепту в проект «Миллион цветов для любимого города», — заявил глава города.

Также Булеков призвал всех рязанцев поучаствовать в майской акции.