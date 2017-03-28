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12:08, 28 марта 2017 399
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За сутки уровень воды в Оке поднялся на три сантиметра, в Проне остался прежним

За сутки уровень воды в Оке поднялся на три сантиметра, в Проне остался прежним

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За сутки уровень воды в Оке, протекающей в черте Рязани, прибавился на 3 сантиметра и составил 238 от нулевой отметки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды в Оке также повысился в районе населенного пункта Половское Спасского района (на 4 сантиметра) и в районе села Старая Рязань (на 2 сантиметра), остался прежним на территории Касимова (323) и в районе Елатьмы (240).

В Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды поднялся на 6 сантиметров, а в Проне в черте населенного пункта Быково остался прежним (288).

Снизился уровень воды в реке Пет в селе Потапьево (на 5 сантиметров), на реке Ранова у села Троица (на 11 сантиметров) и на Верде в Скопине (на 1 сантиметр).

На территории Рязанской области остаются подтопленными семь низководных мостов и один участок автодороги. Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.


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